شكرا لقرائتكم مجلس الجبلاية يستدعى عامر حسين لبحث مصير الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، الدعوة إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، لحضور اجتماع الجبلاية ظهر اليوم، وهو ما وافق عليه الأخير.

ويحضر عامر حسين الاجتماع اليوم، للرد على استفسارات مجلس الجبلاية حول بعض الملفات الخاصة بمسابقة الدورى العام، للوصول للمسابقة إلى بر الأمان.

كما يستفسر اتحاد الكرة من عامر حسين عن موقف مسابقة الدورى فى حالة التقدم بطلب لاستضافة أمم افريقيا 2019.