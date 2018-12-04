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لاعبى الزمالك يوقعون على اللائحة الجديدة

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جدة - عمرو شويل وقع لاعبو الزمالك على اللائحة الجديدة الخاصة بالفريق خلال الأيام الماضية ليتم العمل بها بداية من الفترة المقبلة   .

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وكانت إدارة الكرة بالنادي الأبيض أعدت لائحة جديدة واعتمدها مجلس الإدارة قبل أن يوقع عليها اللاعبون خلال الأيام القليلة الماضية ليتم العمل بها في الموسم الحالي.

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وتتضمن اللائحة البنود الخاصة بمشاركة الفريق في بطولات الدوري وكأس مصر والكونفدرالية بالإضافة إلى البطولة العربية التي ودعها الفريق مؤخرا بعد الخسارة من زعيم الثغر.

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