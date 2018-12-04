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شكرا لقرائتكم لاعبى الزمالك يوقعون على اللائحة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وقع لاعبو الزمالك على اللائحة الجديدة الخاصة بالفريق خلال الأيام الماضية ليتم العمل بها بداية من الفترة المقبلة .
وكانت إدارة الكرة بالنادي الأبيض أعدت لائحة جديدة واعتمدها مجلس الإدارة قبل أن يوقع عليها اللاعبون خلال الأيام القليلة الماضية ليتم العمل بها في الموسم الحالي.
وتتضمن اللائحة البنود الخاصة بمشاركة الفريق في بطولات الدوري وكأس مصر والكونفدرالية بالإضافة إلى البطولة العربية التي ودعها الفريق مؤخرا بعد الخسارة من زعيم الثغر.
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