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جريزمان يشعر بالإحباط بعد جائزة الكرة الذهبية

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شكرا لقرائتكم جريزمان يشعر بالإحباط بعد جائزة الكرة الذهبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف مهاجم أتلتيكو مدريد، الفرنسي أنطوان جريزمان، بأنه "محبط" نتيجة لعدم فوزه بالكرة الذهبية، التي ذهبت للكرواتي لوكا مودريتش، لاعب .

وصرح جريزمان "الناس صوتت، مودريتش يستحقها، لقد قدم موسما عظيما، أنا محبط بالطبع، سعيد بموسمي، لقد فزت بـ3 ألقاب كنت أرغب في حصدها".

وأكد جريزمان أنه كان يجب أن يحضر الحفل، أمس الإثنين، في باريس رغم خسارته حيث قال "آخر شيء كنت أرغب فيه هو البقاء في منزلي".

وردا على سؤال بخصوص ما الذي يجب عليه للفوز بالكرة الذهبية قال "هذا هو نفس السؤال الذي أسأله لنفسي".

وتابع جريزمان "أسير في طريق جيد، لقد صعدت مرتين إلى المنصة، عليّ أن أستمر على نفس المنوال".

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