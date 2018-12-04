شكرا لقرائتكم مالك نيوكاسل يخطط لبيع النادي قبل الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مايك آشلي، مالك نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين إنه يريد بيع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، مشيرًا إلى وجود تقدم في مفاوضات البيع.

وتحدث آشلي في أكتوبر الماضي عن عدم تلقي أي عروض مقبولة بعد عام من طرح النادي للبيع رسميًا.

وعما اذا كانت فكرة البيع واقعية قبل شهر يناير قال آشلي لمحطة "سكاي نيوز" إن الأمر "محتمل" متمنيا العثور على مالك "يرضي الجميع".

وأضاف: "أتمنى أن يحدث البيع قبل انتقالات يناير، هل الأمر واقعي؟ إنه محتمل. أتمنى أن نتوصل لصيغة اتفاق جيد".

وتعثر نيوكاسل في بداية الموسم تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتيز، لكنه حقق 3 انتصارات متتالية ليتقدم في الترتيب قبل خسارته 3-0 بملعبه من وست هام يونايتد في الجولة الماضية.

ويحتل نيوكاسل المركز 15 برصيد 12 نقطة من 14 مباراة.

وأكد آشلي، الذي اشترى حصة الأغلبية في النادي عام 2007، أنه لا يجري مفاوضات خاصة مع أي طرف، لكنه أشار إلى وجوده في مرحلة متقدمة مقارنة بالسابق.

وأتم: "أنا حريص على بيع النادي للشخص المناسب، لكي يشعر الجميع بالسعادة".