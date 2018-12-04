شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يساند أسرة "أبو مريم" مشجع الأهلى الفقيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم رئيس مجلس إدارة هيئة التضامن الإسلامى، بمبلغ مالى لأسرة محمد محمود مشجع النادى الأهلى الشهير باسم الدولى أبو مريم الذى توفى إثر حادث مأساوى عقب مشاهدته لقاء فريقه أمام الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ16 لكأس زايد. وقامت إدارة نادى بيراميدز إف سى بتوجيه أحمد حسن المستشار الفنى والمتحدث الرسمى باسم النادى بالسفر إلى أسوان لتقديم التعازى لأسرة الراحل الذى كان يعمل مدرسا للدراسات الاجتماعية، ونقل تعازى المستشار تركى آل الشيخ وإدارة النادى لأسرته وابنتيه ملك ومريم وزوجته، وذلك إيمانا منهم بأهمية أن تساهم الرياضة فى إسعاد وتخفيف معاناة وآلام عشاقها.

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