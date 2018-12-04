شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتعهدون على مصالحة الجماهير أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية حرص لاعبى الزمالك على عقد الحديث مع بعضهم البعض للتأكيد على أهمية مباراة المصرى يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز.

كشف مصدر مطلع بالزمالك أن لاعبى الأبيض تعاهدوا على تحقيق الفوز أمام المصرى لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد وداع البطولة العربية بالخسارة أمام الاتحاد السكندرى مساء الجمعة.

وأكد لاعبو الزمالك أن مباراة المصرى أصبحت بمثابة حياة أو موت بالنسبة لهم لأن أى نتيجة سلبية يزيد من الغضب الجماهيرى تجاه اللاعبين لذا يجب القتال داخل المستطيل الأخضر لتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد.