شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يمنع الأهلى من الراحة.. والحاوى جاهز لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للأهلى على إقامة مران الفريق يوم الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التى تقام يوم الأحد بدون راحة، والتى تأتى ضمن مباريات الفريق ببطولة الدورى العام، بسبب ضيق الوقت ما بين لقائى الجونة الذى يقام غداً، والطلائع يوم الأحد المقبل، ويرغب الجهاز الفنى فى تحقيق أقصى استفادة من مباريات الأهلى المؤجلة فى بطولة الدورى العام للتقدم بخطوات ثابتة نحو مكانة الفريق فى ترتيب جدول المسابقة.

بينما ينتظم وليد سليمان، لاعب الفريق فى مران الفريق، الذى يقام فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، فى ختام استعدادات الفريق لمواجهة الجونة التى تقام غدا الأربعاء فى إطار مواجهات الفريق ببطولة الدورى العام، وغاب سليمان عن المشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق عقب مواجهة بتروجت الأخيرة؛ بسبب الشكوى من إجهاد عضلى، ليعود ويشارك فى مران اليوم.