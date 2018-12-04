شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: أزمة الحكم الجرأة فى اتخاذ القرار.. ومباراة الأهلى وبتروجت مثال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق طه إسماعيل نجم الأهلى السابق على أزمة الحكام فى الفترة الأخيرة، بعد الهجوم الكبير الذى يتعرض له العنصر التحكيمى من جانب أكثر من ناد بمسابقة الدورى العام.

وأكد الشيخ طه، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أزمة التحكيم أزمة عالمية، وهذا أمر طبيعى لا يحتاج إلى كل هذا الهجوم، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجى وتسليط الأضواء على القرارات التحكيمية وإعادته من زوايا مختلفة هى التى خلقت تلك الأزمة.

وأضاف نجم الأهلى السابق أن الأزمة الأساسية التى يعانى منها الحكام هى الجرأة والسرعة فى اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن الحكام يفتقدون الشجاعة الكافية لهذا الأمر.

وضرب الشيخ طه مثالاً بمباراة الأهلى وبتروجت التى أقيمت بمنافسات الجولة التاسعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، قائلآً: فى مباراة الأهلى وبتروجت كان ينبغى على الحكم أن يكون هو صاحب القرار فى قضية قمصان الفريقين التى أجلت المباراة عن موعدها، لكنه صدر الأمر لمراقب المباراة رغم أنه هو المختص بهذا الأمر.

واستطرد طه إسماعيل: لنفترض أن اللائحة كانت قاصرة فى تحديد هذه القضية، فالحكم هو صاحب القرار فى تحديد ألوان الفريقين لأنه هو من سيدير المباراة ويتأثر بالألوان.