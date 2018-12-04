شكرا لقرائتكم خبر عن الشعلة السعودى يفاوض حرس الحدود لضم موسيس فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الشعلة السعودى الذى يتولى تدريبه خالد جلال، فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى حرس الحدود، من أجل ضم الدبابة النيجيرية إيدو موسيس خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

ويرغب خالد جلال فى تدعيم صفوف فريقه بمهاجم سوبر، حيث ظهر إيدو موسيس صاحب الـ20 عامًا، بمستوى مبهر خلال مشاركته مع الحرس فى مسابقة الدورى الممتاز، ونجح فى إحراز 4 أهداف حتى الآن، لاسيما أن المهاجم النيجيرى يمتاز بالقوة البدنية والمهارة والسرعة والإيجابية على المرمى.

وأحال مسئولو نادى حرس الحدود ملف رحيل إيدو موسيس وانتقاله لنادى الشعلة السعودى للجهاز الفنى للفريق بقيادة طارق العشرى، الذى سيكون بيده منح الإدارة الضوء الأخضر لبيع اللاعب أو التمسك باستمراره خلال المرحلة المقبلة.