شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الفتاح ينضم للجهاز الفنى فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد عبد الفتاح إلى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة بقيادة طارق يحيى.

وكان فرج عامر رئيس نادى سموحة قد قرر تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الأول، خلفا للمستقيل على ماهر، والذى تولى تدريب إنبى.

وجاء انضمام عبد الفتاح الذى يشغل منصب المدرب إلى جهاز سموحة، بعد طلب طارق يحيى من رئيس النادى، والذى وافق على الفور.

ويستعد سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى مساء يوم الجمعة المقبل، فى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.