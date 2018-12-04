شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مقر مكتبه، صباح اليوم، محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى. وناقش رئيس الاتحاد السكندرى مع الوزير كيفية الحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة لآخر ما وصل إليه مقر النادى الجديد والذى سيتم افتتاحه قريبًا. وكان وزير الرياضة قد قام بجولة تفقدية لنادى الاتحاد السكندرى الجديد بأرض الغابة شهر أغسطس الماضى.

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