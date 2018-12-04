بالأرقام.. ماذا قدم عمرو مرعي مع النجم الساحلي لينضم لبيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع عمرو مرعي، من صفوف النجم الساحلي، بعد فترة قضاها مع فريق نجمة الساحل، ليبدأ صاحب الـ26 عامًا مغامرة جديدة في رحلته مع الساحرة المستديرة.

ومن خلال هذا التقرير سنرصد أهم أرقم اللاعب أثناء تواجده مع الفريق التونسي قبل الإنضمام لصفوف بيراميدز.

وكان عمرو مرعي قد انتقل إلى صفوف النادي التونسي في مايو 2017 قادمًا من نادي إنبي.

ووفقا لموقع ترانسفير ماركيت فإن مرعي شارك في 43 مباراة مع النجم الساحلي بواقع ( 13 مباراة بدوري الأبطال) و (28 مباراة في الدوري التونسي) ومباراتين بكأس تونس سجل 10 أهداف وصنع 7 أهداف في معدل دقائق 2557.

وسجل عمرو مرعي 4 أهداف لفريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا كما سجل 6 أهداف في البطولة التونسية، ولم يسجل في بطولة الكأس.

وتعد فترة عمرو مرعي في نادي إنبي هي الأفضل حيث شارك اللاعب مع الفريق البترولي في 33 مباراة سجل فيهم 12 هدفًا وصنع 8.

وشارك مرعي في 43 مباراة مع وادي دجلة غير أنه لم يسجل سوى 5 أهداف وصنع 3 أخرى.

مرعي كان له تجربة في نادي الداخلية حيث شارك في 28 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 4.