صاحب واقعة "قشرة الموز": لم أقصد إهانة أوباميانج.. لقد أذنبت لكنني لست عنصريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه آفيروف بانتيلي مشجع توتنهام الإنجليزي اعتذارًا للاعب الجابوني بيير- إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال بعدما ألقى عليه "قشرة موز" خلال مباراة ديربي شمال لندن التي جمعت بين الفريقين مطلع الاسبوع الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من منافسات "بريميرليج" مؤكدًا أنه ليس عنصريًا.

فريق توتنهام أكد أن تصرف المشجع كان سيئًا وغير مقبول وسيتم منعه من الدخول إلى الملاعب مرة أخرى، وأجرت صحيفة ذا صن حوارًا مع المشجع الذي يعمل كسائق ويبلغ من العمر 57 عامًا والذي أكد أنه ليس عنصريًا ولم يقصد إهانة لاعب أرسنال.

وفي حديثه من منزله في نورويتش أقسم بحياة أبنائه أنه ليس عنصريًا، مؤكدًا أن ليس من هذا النوع من الرجال.

وقال مشجع السبيرز: "أعتذر إذا كنت قد أخطأت إلى أي شخص من كلا الناديين، خاصة توتنهام، كان الأمر جنونيًا لم أكن لأفعله أبدًا لإهانة أي شخص بأي شكل من الأشكال لم أكن أقصد أي شيء به".

وتابع: "لاعب آرسنال كان يحتفل أمام المدرجات، توجه نحو المشجعين وصرخ علينا على بُعد على 10 أمتار تقريبًا".

وأكمل: "بدون تفكير ، التقطت هذا الموز من الأرض وألقيت بها على حافة الملعب، لم ألق به على اللاعب، كان الأمر على حافة الملعب".

وأوضح: "أنا لا أتغاضى عما فعلته وأنا نادم عليه بالفعل، لقد أذنبت وساعترف بخطئي أمام المحكمة يوم 18 ديسمبر".

وواصل: "اتصلت بمسئولي توتنهام للاعتذار وقالوا إنهم سيتواصلون معي لرفع الحظر عن حضوري مباريات الفريق، مضيفًا: "ليس لدي سجل جنائي ولم أواجه أي مشاكل في القانون في حياتي".

الجدير بالذكر أن أرسنال حول تأخره بهدفين لهدف إلى فوز برباعية مقابل هدفين خلال مباراة الجولة الـ14 ليرفع رصيده إلى النقطة 30 احتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.