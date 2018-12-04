مجدي عبدالغني لمصراوي: لن ننظم أمم إفريقيا.. مصر غير مؤهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:
أكد مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة، أن مصر لم ولن تتقدم بطلب لاستضافة كأس أمم إفريقيا يونيو 2019 بدلا من الكاميرون.
وسحب الكاف تنظيم بطولة إفريقيا من الكاميرون، ومنح فترة أمام الدول التي ترغب في الترشح بطلب لاستضافة كأس الامم، قبل اتخاذ قرار بالدولة المضيفة آخر ديسمبر الجاري.
وقال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أي بطولة مجمعة يكون قرار التنظيم فيها قرار دولة، لان هناك دواعي أمنية واقتصادية تتحكم في القرار.
وأكمل: "الجماهير في مباريات الدوري تحضر بعدد ٥٠٠ او ١٠٠٠ مشجع، وفي المباريات التي يحضرها ٤٠ ألف مشجع يتم غلق الاستاد قبل بدء المباراة بساعتين، أعتقد أن أمر مثل هذا كفيل بأننا غير مؤهلين لاستضافة البطولة".
وأضاف عبدالغني: "مناقشة تنظيم كأس الأمم في مصر غير مدرج في جدول أعمال اتحاد الكرة المقرر اليوم".
وتأهل المنتخب المصري لكأس الأمم عن المجموعة العاشرة بصحبة نظيره التونسي، في المجموعة التي ضمت إلى جانبهما كلا من النيجر وإيسواتيني.
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