شادي محمد منتقدًا إدارة الأهلي: ليس منطقيا أن يعود غير الناجحين لمناصبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق، اختيارات مجالس إدارات الأهلي المتتابعة على النادي طوال الـ25 عاما التي قضاهم داخل جدران الفريق الأحمر.

وقال شادي في تصريحات تليفزيونية لـ"أون سبورت": "النادي الأهلي مؤسسة إدارية كبيرة تصنع أبطال، وليس منطقيا أن 6 أو 7 أشخاص غير ناجحين يعاد تعيينهم في مناصبهم".

وأكمل: "من المفترض أن اسم لم ينجح، لا يعود مرة أخرى لتولي منصب في النادي الأهلي"، مؤكدًا أن سيد عبدالحفيظ ليس من ضمن هؤلاء حيث نجح في مهام منصبه سابقا أو في الوقت الحالي.

وطالب قائد الأهلي السابق، بفتح مجال الاختيار أمام كفاءات لضخ دماء وأفكار جديدة داخل القلعة الحمراء.

وعن قناة الاهلي قال شادي: "لا حيادية مع النادي في قناة الاهلي، هي قناة النادي، تقف بجانبح وتقاتل على حقه، وتحافظ على لاعبيه ولا تنتقدهم".