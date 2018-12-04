رياضة | تركي آل الشيخ يواصل دوره الإنساني ويتبرع للأهلاوي محمد محمود (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يواصل دوره الإنساني ويتبرع للأهلاوي محمد محمود (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا للدور الإنساني والمعنوي واصل المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الإتحاد العربى لكرة القدم رئيس مجلس إدارة هيئة التضامن الإسلامي لمساته الإنسانية بعدما وجه ادارة نادي بيراميدز، بالتبرع بمبلغ مالى لأسرة محمد محمود مشجع النادى الأهلى الشهير بإسم الدولى أبومريم الذى توفى إثر حادث سير ماسأوى عقب مشاهدته لقاء فريقه إمام الوصل الإماراتي فى إياب دور ال١٦ لكأس زايد.

وقامت إدارة نادي بيراميدز إف سي بتوجيه أحمد حسن المستشار الفني والمتحدث الرسمي بإسم النادى بالسفر الي أسوان لتقديم التعازي لأسرة الراحل الذى كان يعمل مدرسا للدراسات الإجتماعية ونقل تعازي المستشار تركي ال الشيخ وإدارة النادي لإسرته ونجلتيه ملك ومريم وزوجته وذلك إيمانا منهم بأهمية أن تساهم الرياضة فى إسعاد وتخفيف معاناة وآلام عشاقها.