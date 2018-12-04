رياضة | مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي مهدد بالاستبعاد من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي مهدد بالاستبعاد من المشاركة في البطولات الأوروبية بداية من الموسم المقبل.

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يعاقب النادي الإنجليزي بالاستبعاد بسبب التحايل على قواعد اللعب النظيف المالي بعد الكشف عن تسريبات كرة القدم.

مانشستر سيتي تعرض للاتهامات خلال الفترة الأخيرة بوجود تمويل غير معلوم المصدر، بالإضافة إلى التعاقد مع بعض الشركات الوهمية وكتابة عقود بمبالغ ضخمة.