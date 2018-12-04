رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم مودريتش لكسر احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم مودريتش لكسر احتكار ميسي ورونالدو للكرة الذهبية؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 بعد الأداء الرائع الذي قدمه في الموسم الماضي مع ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

وتفوق مودريتش في صراع الكرة الذهبية على كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حل وصيفًا، والفرنسي أنطوان جريزمان، الذي جاء في المرتبة الثالثة وكيليان مبابي ومحمد صلاح.

وحقق لوكا مودريتش الثلاثية التاريخية بالتتويج بالكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم من الفيفا وأفضل لاعب في أوروبا من اليويفا، ليصبح ملك العالم في 2018.

مودريتش كان سببًا رئيسيًا في صعود منتخب كرواتيا للمباراة النهائية من كأس العالم في روسيا ورغم الخسارة فاز بجائزة أفضل لاعب في المونديال بعد الأداء الخرافي الذي قدمه طوال مباريات البطولة حيثُ لعب 7 لقاءات وله هدفين وأسيست وحيد.

وخلال الموسم الماضي لعب مع الريال في الدوري 26 مباراة سجل هدفًا وصنع لزملائه 6 أهداف، وفي دوري الأبطال، توج مع الملكي بالبطولة ولعب 11 مباراة وسجل هدفًا وصنع آخر.

وفي الموسم الحالي 2018 و2019؛ تراجع اللاعب بشكل ملحوظ في أرقامه مع فريقه حيثُ خاض مع ريال مدريد في مختلف البطولات 19 مباراة وله 3 أسيست ولم يسجل أهداف.