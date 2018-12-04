رياضة | موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة في السابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 5-12-2018 على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز ال16 في بطولة الدوري، ويسعى للفوز على الجونة والاقتراب أكثر من مقدمة الجدول، حيث فاز على بتروجت بهدف نظيف في المباراة الماضية.

ويأتي الجونة في المركز 11 برصيد 16 نقطة، وتلقى هزيمة كبيرة من الزمالك بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على شاشة أون سبورت وكذلك نايل سبورت.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي:

شريف إكرامي في حراسة المرمي، أمامه كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف، وفي خط الوسط عمرو السولية وهشام محمد، وفي الأمام أحمد الشيخ ووليد سليمان وناصر ماهر ووليد أزارو.