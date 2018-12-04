رياضة | موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة في السابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 5-12-2018 على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز ال16 في بطولة الدوري، ويسعى للفوز على الجونة والاقتراب أكثر من مقدمة الجدول، حيث فاز على بتروجت بهدف نظيف في المباراة الماضية.

ويأتي الجونة في المركز 11 برصيد 16 نقطة، وتلقى هزيمة كبيرة من الزمالك بنتيجة 3-0.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على شاشة أون سبورت وكذلك نايل سبورت.