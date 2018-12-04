رياضة | 5 أسباب تجعل عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسباب تجعل عودة نيمار إلى برشلونة مستحيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي برشلونة الإسباني إلي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية موسم 2017. وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن عودة نيمار لبرشلونة تبدو مستحيلة لأسباب معينة من الإدارة والجماهير واللاعب أيضا، وجاءت الأسباب كالتالي :- 1- طريقة خروجه من البارسا وكسر الشرط الجزائي، حيث خدع الجميع قبل رحيله. 2- يوجد بالفعل دعوة قضائية من نيمار ضد برشلونة في هذة الفترة. 3- ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان صعب للغاية في التفريط باللاعبين. 4- الرهان على عثمان ديمبيلي وأنه صفقة مميزة ومستقبل كبير لنادي برشلونة في المواسم المقبلة. 5- مستويات نيمار المتذبذبة بفترة تواجده في برشلونة اداءه كان اقل من التوقعات، وان ميسي استمر القائد، وكثير التمثيل في الملعب مما يجعل الحكام ضده دائما.

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