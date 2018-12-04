رياضة | 5000 مشجع في مباراة الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5000 مشجع في مباراة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 5000 متفرج، خلال مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالدوري الممتاز. وحدد الأمن 3500 مشجع لصاحب الأرض، و 500 للضيف، وأعضاء الناديين، خلال المباراة المقرر إقامتها على ملعب برج العرب. ويلتقي الزمالك المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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