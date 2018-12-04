رياضة | التحقيق مع مارادونا بسبب شجاره مع الجماهير في الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع مارادونا بسبب شجاره مع الجماهير في الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الانضباط بالدوري المكسيكي، أن مدرب فريق دورادوس دي سينالوا، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، سيجري التحقيق معه بسبب مشاركته المفترضة في مشاجرة مع الجماهير.

وخسر دورادوس أمام أتلتيكو سان لويس في مباراة إياب نهائي بطولة أبرتورا للدرجة الثانية، وبالتالي فرصة الفوز باللقب بعد هزيمته (2-4).

وكان مارادونا الذي اضطر لمتابعة المباراة من المقصورة نتيجة لعقوبة فرضت عليه، تصرف بصورة غاضبة مع جماهير أصحاب الأرض.

ويظهر مقطع فيديو الأسطورة الأرجنتيني، بينما يوجه ضربات نحو مجموعة من المشجعين الذين سخروا منه عقب خسارة النهائي.

يشار إلى أن مارادونا خضع لتحقيق منذ 3 أسابيع من قبل لجنة الحكام.