رياضة | عبدالحفيظ يثير الانقسام داخل أروقة الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالحفيظ يثير الانقسام داخل أروقة الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت حالة من الانقسام داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، حول تحويل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى لجنة الانضباط، بسبب تصريحاته ضد لجنة الحكام بالفترة الأخيرة.

واتهم عبدالحفيظ، عقب مواجهة الفريق أمام بتروجت، لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح، بتعين حكام بعينها لمباريات الزمالك، في حين يتم إبعاد بعض الحكام عن إدارة مبارياتهم بالدوري الممتاز.

وتزعم عبدالفتاح، جبهة تحويل مدير الكرة للتحقيق بسبب تصريحاته، وأعد مذكرة رسمية ضده لعرضها على مجلس الجبلاية، حيث يرى أن هناك طعن في شرف ونزاهة التحكيم المصري.

بينما حاول أبوريدة، تهدئة الأمر وطالب رئيس الحكام بنسيان الأمر لعدم فتح ملفات قديمة تغاضى عنها مسؤولو الجبلاية، ويعد أبرزها تصريحات رئيس الزمالك، ضد التحكيم عقب كل هزيمة لفريقه.

ويعقد مجلس الجبلاية، اجتماعه ظهر اليوم بالجزيرة من أجل مناقشة أهم الملفات، ويعد أبرزها استضافة مصر لنهائيات كأس الإمم الإفريقية المقبلة.