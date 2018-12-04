رياضة | "شوبير" يوضح موقف رمضان صبحي ومحمود وحيد من الانضمام للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير" يوضح موقف رمضان صبحي ومحمود وحيد من الانضمام للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي نجم هيديرسفيلد الإنجليزي للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر في الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "أون سبورت": "رمضان صبحي يفكر بشدة في العودة للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية القادمة في حالة استمرار استبعاده من المشاركة مع فريقه الإنجليزي".

وواصل: "رمضان صبحي سيحسم مصيره مع هيديرسفيلد بعد اللقائين القادمين، ففي حالة استمرار استبعاده عن المشاركة، سيطلب من مسؤولي ناديه السماح له بالرحيل على سبيل الإعارة لاكتساب فرمة المباريات".

واختتم: محمود وحيد لاعب مصر المقاصة بات قريبا من الانضمام للأهلي في الميركاتو القادم بعدما وصل التفاوض بين الناديين إلى مرحلة متقدمة".