رياضة | أزبيليكويتا يمدد عقده مع تشيلسي حتى 2022

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مدد اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي عقده بشكل رسمي مع البلوز حتى عام 2022 اليوم الثلاثاء.

وذكر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي على الإنترنت، أن أزبيليكويتا بحاجة لمباراتين من أجل الوصول إلى لعب 300 مباراة بشكل رسمي مع تشيلسي.

وتحدث أزبيليكويتا عقب تجديد عقده قائلًا: أنا سعيد حقيقة لأنني قمت بتمديد العقد مع تشيلسي، لقد شعرت بالراحة والمسؤولية عندما جئت إلى تشيلسي وجماهير النادي رائعة للغاية، ودائمًا أحاول أقدم أفضل ما لدي من أجل تشيلسي.