رياضة | أزبيليكويتا يمدد عقده مع تشيلسي حتى 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزبيليكويتا يمدد عقده مع تشيلسي حتى 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مدد اللاعب الإسباني سيزار أزبيليكويتا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي عقده بشكل رسمي مع البلوز حتى عام 2022 اليوم الثلاثاء.
وذكر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي على الإنترنت، أن أزبيليكويتا بحاجة لمباراتين من أجل الوصول إلى لعب 300 مباراة بشكل رسمي مع تشيلسي.
وتحدث أزبيليكويتا عقب تجديد عقده قائلًا: أنا سعيد حقيقة لأنني قمت بتمديد العقد مع تشيلسي، لقد شعرت بالراحة والمسؤولية عندما جئت إلى تشيلسي وجماهير النادي رائعة للغاية، ودائمًا أحاول أقدم أفضل ما لدي من أجل تشيلسي.
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