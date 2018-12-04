رياضة | عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع جوزيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي مع جوزيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية عن مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه لقيادة الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون. ويسعى الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون. وقال شوبير عن مفاوضات الأهلي مع مانويل جوزيه في برنامجه الإذاعي ساعة مع شوبير :" جوزيه رفض أن يكون مديرا فنيا للأهلي". أضاف شوبير:" جوزيه وافق أن يساعد المدير الفني الجديد للأهلي فقط، ورفض منصب المدير الفني".

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