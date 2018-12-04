شكرا لقرائتكم خبر عن إيكاردي أفضل لاعب كرة قدم في إيطاليا عام 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أختير الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد فريق إنتر ميلان، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم لعام 2018، خلال حفل أقيم مساء الإثنين في مدينة ميلانو.

وأصبح إيكاردي، البالغ من العمر 25 عامًا، أول لاعب يقع عليه الاختيار لهذه اللقب من فريق غير يوفنتوس منذ عام 2011، حين أختير السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان حينها.

وأنهى إيكاردي موسم 2017-2018 في صدارة ترتيب الهدافين بتسجيله 29 هدفا في الدوري، بالتساوي مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وحصل إيكاردي أيضا على جائزة أفضل هدف من خلال الهدف الذي سجله بالكعب في مرمى فيورنتينا في مارس، حيث سجل في تلك المباراة رباعية «سوبر هاتريك».

وتم اختيار يوفنتوس، بطل المواسم السبعة الماضية والمتصدر الحالي، أفضل فريق، فيما حصل ماسيميليانو اليغري، الذي قاده لإحراز أربع ثنائيات متتالية (الدوري والكأس)، على لقب أفضل مدرب للمرة الرابعة في مسيرته.

وكوفىء أسطورة فريق روما فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو اللذان توجا في مونديال 2006 في ألمانيا واعتزلا اللعب، بجائزة شرفية عن كامل مسيرتهما.

ونال جانلوكا روكي جائزة أفضل حكم.