شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ردًا على تصريحات سيد عبدالحفيظ عن الحكام: «أسلوب إرهاب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

علق أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، على التصريحات التي هاجم فيها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لجنة الحكام، وتساءل خلالها عن سبب عدم إسناد مباريات الزمالك لحكام معينة.

وقال أمير مرتضى، في مداخلة هاتفية على قناة أون سبورت: «أنا ضد إن يحصل هجوم على التحكيم، ومن حق أي نادي إنه يعترض مفيش مشكلة، لكن الاعتراض لازم يكون في مستوى معين، يا إما تعترض رسمي على حكم أو مباراة أو نتيجة مباراة، لكن ده أسلوب إرهاب».

وأضاف: «أنا بتكلم عن سيد عبدالحفيظ، المفروض يبقى معني بفرقته، إحنا عاوزين نرجع الجمهور وعاوزين المسابقة تبقى ناجحة وندعم الحكام، لكن مفيش حد عاوز يكسب بطولة يقعد يتكلم على الحكام».

وتابع: «محدش من نادي الزمالك طلع اتكلم على ضربات جزاء ماتش أفريقيا مع الترجي صحيحتين أو لا، دي حاجة تخص الأهلي، كابت سيد بيتكلم على الزمالك وحكام ماتشات الزمالك، وإن في حكام معينة بتحكم مبارياته، أنا بقول له أرجع إلى الأرقام، نادي الزمالك حكم له 11 حكم في الـ14 ماتش اللي لعبناهم، الكلام اللي بتقوله ده غلط مش صح، ده غير إن حضرتك مش معني أصلا بنادي الزمالك».