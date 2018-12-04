بالصورة .. القذافي يظهر وسط كبار النجوم في مباراة كرة قدم

تداول ناشطون صورة لشبيه الزعيم الليبي معمر القذافي، بين عدد من النجوم العالميين أثناء مشاهدتهم مباراة كرة القدم بين فريقي ليفربول وباريس سان جيرمان، وسط تساؤلات "أيعقل أنه هو؟، فيما يجزم آخرون بأنه فعلا العقيد معمر القذافي! .

لا يزال بعض مناصري القذافي "يؤمنون" بأن الزعيم الليبي السابق لم يقتل وأنه حي يرزق، وقد ألفت روايات عن نجاته، أشهرها أنه أصيب وانتقل إلى بلد إفريقي وهو لا يزال يعيش هناك بعد شفائه.

غير أن سعادة مناصري القذافي لم تستمر، بعد إكتشاف أن الجالس جوار بطل العالم في فنون القتال المختلطة، الروسي حبيب نورمحمدوف، والممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو وعدد آخر من النجوم الكبار، لم يكن العقيد معمر القذافي "متنكرا"، بل السير ميك جاغر، المغني والممثل والمنتج البريطاني الشهير، الذي بدا في هذه الصورة تحديدا قريب الشبه بدرجة ما من الزعيم الليبي الراحل.