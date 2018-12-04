شكرا لقرائتكم تعرف على أبرز الأحداث الرياضية اليوم الثلاثاء 4 - 12 - 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر الكثير من الأحداث الرياضية منها اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة وبحث الأهلى عن مدير فنى بالإضافة إلى منافسات بلاك بول للاسكواش ، و التى نستعرضها فى السطور التالية

اجتماع ساخن فى الجبلاية لاختيار النائب

ويعقد ظهر اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة، اجتماعًا بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها اعتماد منصب نائب اتحاد الكرة الذى سيتم التصويت عليه وسط توقعات بظفر أحمد شوبير العضو الفائز فى الانتخابات التكميلية الماضية التى أقيمت قبل شهر تقريبًا، بالإضافة الى عدد من الملفات الأخرى.

كما سيناقش الاتحاد تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة الافريقية للكرة الشاطئية التى تستضيفها مصر الشهر الجارى بمدينة شرف الشيخ وبحث سبل استضافة السويسرى جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى الذى رحب بالحضور فى ظل مساعيه للحصول على ثقة الاتحادات فى الظفر بانتخابه رئيسا لولاية جديدة للاتحاد الدولى فى الفترة المقبلة.

الأهلى يبحث عن مدير فنى

مازال الأهلى يواصل البحث عن مدير فنى جديد يتولى المهمة خلفا لكارتيرون الذى تمت إقالته بعد خروج الفريق من دورى أبطال أفريقيا ، ووداع البطولة العربية ، بالإضافة إلى الخسارة من المقاولون العرب ، ودخل أكثر من مدرب فى الصورة منهم ديسابر و مانويل جوزيه .

تدريبات الزمالك عرض مستمر

يواصل الزمالك بقيادة السويسرى جروس، استعداداته اليوم الثلاثاء، لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والذى سيبحث فيه الأبيض عن تحقيق الانتصار لعدة أهداف فى مقدمتها غلق صفحة توديع البطولة العربية ومواصلة الانفراد بصدارة الدورى التى يحتلها الفريق الأبيض برصيد 32 نقطة.

ومن المقرر أن يحرص جروس فى مران اليوم على رسم خطة مواجهة المصرى فى التدريبات حيث سيكون مران الغد الختامى لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية استعدادا للمواجهة مع مران بدنى بالكرة لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة

منافسات مصرية ببطولة بلاك بول للإسكواش

يخوض البطل المصري محمد الشوربجي لاعب الاسكواش و المصنف الأول عالمياً، أولى مبارياته في دور الـ 32 ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، كما يلعب كل من كريم عبد الجواد المصنف التاسع عالمياً في تمام الثامنة مساءً، و كذلك محمد أبو الغار المصنف العاشر، بينما يوااجه طارق مؤمن المصنف الرابع نظيره الاسترالي ريان كوسكيلي في السادسة مساءً، وفي تمام الخامسة يلتقي عمر مسعد بنظيره ميجل رودريجز . 10 صباحا