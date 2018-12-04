شكرا لقرائتكم على ماهر يستبعد باسم مرسي من حساباته الفنية فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، فكرة ضم باسم مرسى مهاجم الزمالك العائد من رحلة إعارة فى لاريسا اليونانى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما ترددت أنباء حول دخول النادى البترولى فى مفاوضات شفوية مع اللاعب.

واقترب باسم مرسى من الانتقال لنادى سموحة حيث توصل معه مسئولى النادى السكندرى لاتفاقا شبه نهائى حول ضم اللاعب خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط الهجوم فى فترة الانتقالات الشتوية.