شكرا لقرائتكم سموحة يفتح المزاد على حسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مسئولو نادي سموحة المزاد على بيع حسام حسن هداف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للاعلى سعراً ، بعد تلقي عروضآ شفهية من أندية الأهلي وبيراميدز للحصول علي خدمات اللاعب، في الوقت الذي يبدو الزمالك أكثر جدية في طلبه الخاص بضم هداف الفريق السكندري.

فى نفس الوقت تعهدت إدارة سموحة لطارق يحيى المدير الفني بالتعاقد مع مهاجم اجنبي سوبر لتعويض حسام حسن حال رحيله .

وفي شأن متصل يكثف مسئولو سموحة من مفاوضاتهم لضم الأثيوبي شيمس بيكلى صانع ألعاب بتروجت من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق السكندرى خلال الميريكاتو الشتوى المقبل.. وينتهي عقد بيكلى مع بتروجت بنهاية الموسم الجارى وبالتالي يحق له التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات المقبلة، وينافس سموحة علي خدمات بيكلي عدد من الأندية العربية، وذلك بعد ظهوره بمستوي طيب مع النادى البترولى سواء هذا الموسم أو في السنوات الماضية .