شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش اعتماد لجنة فض المنازعات فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه ستتم مناقشة تشكيل واعتماد لجنة لفض المنارعات بين اللاعبين والأندية فى اجتماع اليوم. ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة اجتماعا، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل اختيار نائب الرئيس. وتابع عبد الغنى، لـ"الخليج 365"، أنه ستتم مناقشة اعتماد لجنة فض المنازعات لإنهاء القضايا والشكاوى المؤجلة منذ سنوات بين اللاعبين والأندية، وستتم مناقشة الأعضاء الذين سيعملون باللجنة.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش اعتماد لجنة فض المنازعات فى اجتماع اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .