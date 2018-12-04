شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد شوقى "مطرقة" الأهلى الذى قهر السامبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك محمد شوقى، لاعب الأهلى الأسبق مدرب المنتخب الأوليمبى السابق، مسيرة حافلة بالألقاب مع القلعة الحمراء وقت كان لاعبا به، وبالمنتخب الوطنى أيضا.

كما يعد شوقى صاحب هدف الفوز لنادى المصرى على النادى الأهلى فى موسم 2004، وهو الفوز الوحيد للمصرى على الأهلى فى استاد القاهرة.

وقد حقق شوقى الكثير من الألقاب والبطولات خلال مشاركته مع ناديه أو مع الفراعنة فى مختلف البطولات، كما أن له تجربة احترافية بنادى مدلسبرة الإنجليزى.

وكانت الجماهير تطلق عليه لقب المطرقة نظرا لتسديداته القوية داخل الملعب، ومن أشهر أهدافه التى لا تنسى الهدف الذى سجله فى مرمى البرازيل بكأس العالم للقارات 2009.. ونرصد بعض الصور فى حياة محمد شوقى سواء مع الأهلى أو المنتخب أو فى الحياة اليومية.



الاستجمام فى المياه



شوقى مع لاعبى المنتخب



شوقى جنتلمان الأهلى



شوقى فى احدى المباريات ويظهر فى الصورة حسام غالى



شوقى لاعب الاهلى



شوقى لاعبا للتنس



شوقى متخفى فى احد البرامج



شوقى مع بطولات الاهلى



شوقى والحضرى و قبعة صينية



شوقى والسيلفى بالبدلة والكاجوال



شوقى والنجوم فى حمام السباحة



شوقى وتريكة



شوقى يحمل حقيبته



شوقى يسجل فى مرمى البرازيل



محمد شوقى يضع الكرة على رأسه



محمد شوقى ينشغل بالتليفون