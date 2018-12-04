شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى ترشيحا لضم زميل ميسى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أحد وكلاء اللاعبين على شريف إسلام مدير التعاقدات بالزمالك، السيرة الذاتية وفيديوهات اللاعب عمر العرعير الذى يلعب ضمن صفوف اتحاد الشجاعية الفلسطينى فى مركز صانع الألعاب، وهو زميل محمود السلمى الملقب بميسى غزة والذى وقع للأهلى؛ حيث ستتم معاملته كلاعب محلى حسب لوائح الاتحاد المصرى بالتعامل مع اللاعبين الفلسطينيين كمحليين وهو من مواليد 94، إلا أنه حتى الآن لم يحسم مسئولو الزمالك مدى إمكانية ضمه من عدمه.

ونقل شريف إسلام الفيديوهات التى تلقاها بشأن اللاعب وسيرته الذاتية إلى أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، لمعرفة مدى إمكانية ضمه من عدمه، حيث يتم عرض كل الأمور الخاصة بقطاع الكرة من خلال المشرف على الكرة الذى ينقلها إلى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لمعرفة رأيه أو مدى حاجة النادى لأى لاعب يتم عرضه من عدمه.