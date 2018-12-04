رياضة | عاجل.. "شوبير" يكشف لأول مرة كواليس أزمة مؤمن زكريا مع كارتيرون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "شوبير" يكشف لأول مرة كواليس أزمة مؤمن زكريا مع كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس أزمة مؤمن زكريا نجم الاهلي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "أون سبورت": " إن مؤمن زكريا عقد جلسة مع كارتيرون لمعرفة أسباب ابتعاده عن تشكيل الأهلي وتطور الحديث بين الثنائي".

وواصل: "مؤمن زكريا قال للمدرب الفرنسي بالحرف الواحد "ده ناديي وأنا قاعد قاعد والمدربين بيجوا وبيمشوا" مما أثار غضب المدير الفني وأدى ذلك إلى دخول العلاقة بين الثنائي إلى طريق مسدود".

يذكر أن جدد مؤمن زكريا تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم مقابل 7 مليون في الموسم الواحد.