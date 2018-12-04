رياضة | تغيير وحيد في تشكيل الأهلي أمام الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير وحيد في تشكيل الأهلي أمام الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه المقبلة أمام الجونة مساء غد الأربعاء والتي ستقام على ستاد السلام، والمؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب حسام عاشور عن مباراة الغد بسبب الإصابة بجزع في مفصل الأنكل تعرض لها في مباراة الأهلي الماضية أمام بتروجت حيث خرج في الدقيقة ٤٢، ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

وسيعوض السولية غياب عاشور في مباراة الغد، بعدما شارك بديلا أمام بتروجت، ليتواجد في وسط الملعب بجوار هشام محمد.