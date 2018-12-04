رياضة | الأهلي يضحي بـ3 لاعبين و15 مليون لضم نجم المقاصة

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يرغب مسئولو النادي الأهلي في حسم صفقة البوركيني إيريك تراوري نجم فريق مصر المقاصة، لتدعيم صفوف القلعة الحمراء في يناير. وعرض مسؤولو النادي الأهلي على المقاصة ضم ثلاثة لاعبين وهم عمرو بركات وميدو جابر وصبري رحيل إضافة إلى مبلغ مالي قدره 15 مليون جنيه من أجل حسم الصفقة تراوري. وتتصارع عدة أندية من أجل ضم إيريك تراوري أبرزها الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز.

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