رياضة | فوز مودريتش بالكرة الذهبية يثير غضب عائلة رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مودريتش بالكرة الذهبية يثير غضب عائلة رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت عائلة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، غصبها بعد فشله في التتويج بجائزة الكرة الذهبية، التي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش.

ونشرت إيلما أفيرو، شقيقة رونالدو عبر حسابها عبر إنستجرام، صورة لتتويج رونالدو بالكرة الذهبية سابقا وقالت: لسوء الحظ هذا العالم يعيش على الفقراء والمافيا والمال.

من جانبها نشرت كاتيا، شقيقة كريستيانو الأخرى، صورة لأخيها عبر إنستجرام، وكتبت: أفضل لاعب في العالم.. لمن يفهمون في كرة القدم.