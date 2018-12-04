كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحدد موعد حسم صفقات الزمالك والراحلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحسم السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، ملف صفقات الفريق الأبيض، عقب مواجهة المصري المقبلة في الدوري الممتاز. ويلتقي الزمالك المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر بالدوري الممتاز. وسيحدد جروس صفقات الزمالك الجديدة وكذلك المرشحين للرحيل وهما محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | جروس يحدد موعد حسم صفقات الزمالك والراحلين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .