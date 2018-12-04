رياضة | بث مباشر برنامج ساعة مع شوبير علي راديو أون سبورت FM

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة بث مباشر برنامج ساعة مع شوبير علي راديو أون سبورت FM، حيث يمكن الإستماع من خلال البث المباشر راديو اون سبورت اف ام إلي باقة من البرامج وفي مقدمتها برنامج ساعة مع شوبير تقديم الكابتن أحمد شوبير. استمع الآن إلي إذاعة راديو أون سبورت إف إم من هنا..

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