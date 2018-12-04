رياضة | باوك اليوناني ينافس الأهلي على ضم نجم وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باوك اليوناني ينافس الأهلي على ضم نجم وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت إدارة نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، صباح اليوم فاكسًا رسميًا من مسؤولو نادي باوك اليوناني، من أجل الحصول على خدمات محمود مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتواصل مسؤولو النادي اليوناني مع مدرب الفريق ومواطنهم جونياس تاكيس، من أجل مطالبته بالموافقة على رحيله خارجيًا في ظل حاجة الفريق لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجاري.

ويعتبر مرعي، من العناصر الشابة التي ظهرت على الساحة الكروية وأصبح مطمعًا لجميع الأندية وأهمها ناديي الأهلي والزمالك، للحصول على خدماته.