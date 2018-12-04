رياضة | الأهلي يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر التادي بالجزيرة استعدادا لمواجهة الجونة غداً.
وسيمنح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر، بعض التعليمات الفنية إلى لاعبيه خلال المران، بالإضافة إلى واجبات كل لاعب.
ومن المقرر أن يعلن يوسف قائمة فريقه التي ستخوض المباراة عقب نهاية المران.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء غدا الأربعاء على ستاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
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