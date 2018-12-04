شكرا لقرائتكم خبر تثبيت الأهلي والرائد في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج _ الرياض

كشفت تقارير عن تثبيت مكان مباراة الرائد والأهلي في الجولة الـ 12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على جدولتها السابقة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة السبت المقبل بعد أن سرت أنباء عن نقلها إلى جدة لعدم اكتمال صيانة أرضية ملعب بريدة.

من ناحية ثانية كشفت أنباء عن استمرار عقوبة لاعبي الرائد سلطان السوادي وصقر عطيف الانضباطيتين من قبل المدرب، والتي فرضها عليهما بعد لقاء القادسية، حيث عوقب السوادي لعدم انضباطه في التدريبات، فيما عقوب عطيف لتخلفه عن مرافقة الفريق بعد تجربة الفتح في الرياض.