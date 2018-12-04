شكرا لقرائتكم خبر جابر.. لاعب مواليد برتبة وحداوي فريسته المحببة «لقب الهداف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محمد الشيخ - مكة المكرمة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في حصد ثمار ثقته في لاعب مواليد جدة الإريتري أحمد عبده جابر (24 عاما)، بعد نجاح الأخير في تصدر قائمة هدافي الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 أهداف، آخرها ثنائيته في مرمى حارس فريق النصر، الأسترالي الدولي براد جونز، والتي كفلت لفرسان مكة الخروج بفوز ثمين أعادهم لاحتلال المركز الرابع في سلم الترتيب.

ورغم تحقيق الوحدة بداية مثالية في الدوري الذي مضى منه 11 جولة حتى الآن، نتيجة حصوله على توقيع عدد من النجوم المحليين المميزين بداية الموسم، في مقدمتهم تيسر الجاسم وأسامة هوساوي وعبدالله الزوري ووليد باخشوين، إضافة لمحترفين أجانب مميزين أيضا كالحارس المصري محمد عواد والفنزويلي أوتيرو والبرازيلي جويليرمي والتركي سولاك، إلا أن أحمد جابر ظل يمثل العلامة الأكثر بروزا في الفريق رغم مشاركته بديلا في معظم تشكيلات المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

اللاعب المتجول

بحث جابر عن نفسه كثيرا واجتهد لتطوير نفسه وجذب الأنظار إليه من خلال تنقله بين عدد من مدن المملكة قبل تذوق اللعب في دوري منتظم وهو دوري الدرجة الأولى. كما لم يخب ظن كل الفرق التي استنجدت به في أي من الدورات، حيث توج هدافا لمعظم البطولات والدورات التي شارك فيها على مستوى مدن المملكة، خاصة في جدة ومكة المكرمة والطائف ونجران وتبوك.

21 هدفا بدوري الأولى

قبل وصوله إلى محطة الوحدة، خاض أحمد جابر تجارب ناجحة مع عدد من فرق دوري الدرجة الأولى، أفضلها محطته مع فريق العدالة، حيث سجل له نحو 15 هدفا، كما لعب لفريق الطائي وسجل له 6 أهداف. وسبق له أيضا تمثيل الفيحاء عندما كان بدوري الأولى، كما وقع للرياض وهجر أيضا قبل أن يتم فض التعاقد بالتراضي نتيجة أزمة مالية.

خيمي وخوقير أقوى الداعمين

يحظى أحمد جابر بدعم كبير من قبل رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة حاتم خيمي ونائبه المشرف العام عبدالله خوقير، إضافة إلى ثناء الإداري عيسى المحياني على اللاعب، ومن المصادفة أن جميع هؤلاء سبق لهم ممارسة لعب كرة القدم، مما يجعل تقييمهم للاعب مقبولا في الجهاز الفني من خلال متابعته في التدريبات والمباريات التجريبية قبل الرسمية، كما أن خوقير بدا سعيدا بهدفي اللاعب في النصر، خاصة مع تردد مطالبته للمدرب فابيو كارلي قبل المباراة بمنح جابر فرصة اللعب أساسيا من البداية.

أهداف قاتلة مع الوحدة حتى الجولة الـ11

- هدف في الرائد عند الدقيقة 83

- هدف في القادسية في الدقيقة 87

- هدفان في النصر (62 و74)

هداف بالفطرة