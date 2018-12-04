شكرا لقرائتكم خبر الأهلي الأكثر جماهيرية في الجولة الـ 11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بعدد مشجعين لم يصل إلى 16 ألفا، حصل الأهلي على الأكبر جماهيرية في الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان، فيما سجلت مباراة الشباب والاتفاق المواجهة الأقل حضورا جماهيريا بواقع 866 مشجعا فقط.

ورغم ذلك، فقد توثر نتيجة الأهلي في هذه الجولة والتي تعادل فيها مع الفيحاء 1-1، على الحضور الجماهيري اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عندما يستضيف الفريق نظيره وفاق سطيف الجزائري ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.

ويدخل صاحب الأرض والجمهور المواجهة بأفضلية فوزه الأول في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب 8 مايو في مدينة سطيف الجزائرية، وانتهت بهدف سجله الدولي عبدالرحمن غريب، وهو ما سيدفع الأهلي نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي كونه سيدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل.

في المقابل يسعى وفاق سيطف الذي حلت بعثته في جدة أمس الأول إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل، وهو ما شددت عليه البعثة عقب وصولها.

وسيكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية في يومي 10 و11 ديسمبر الحالي، حينما يستضيف فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره المريخ السوداني على ملعب 5 جوليه بمدينة الجزائر، وكذلك عندما يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي نظيره الإسماعيلي المصري على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

الحضور الجماهيري في الجولة الـ11

بلغ الحضور 45,193 مشجعا

مواجهة الأهلي والفيحاء الأكبر حضورا بعدد 15,969 مشجعا

مباراة الاتحاد والحزم في المرتبة الثانية بعدد 15,905 مشجعين

بلغ عدد الحضور في لقاء النصر والوحدة 4,763 مشجعا

حضور مباراة الفتح والتعاون وصل إلى 3,491 مشجعا

مباراة الباطن والرائد حضرها 3,021 مشجعا

حضور مواجهة القادسية والفيصلي بلغ 1,178 مشجعا

لقاء الشباب والاتفاق الأقل حضورا بـ 866 مشجعا

أرقام من الجولة الـ 11