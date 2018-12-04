الأهلي الأكثر جماهيرية في الجولة الـ 11

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
بعدد مشجعين لم يصل إلى 16 ألفا، حصل الأهلي على الأكبر جماهيرية في الجولة الـ11 لدوري الأمير محمد بن سلمان، فيما سجلت مباراة الشباب والاتفاق المواجهة الأقل حضورا جماهيريا بواقع 866 مشجعا فقط.
ورغم ذلك، فقد توثر نتيجة الأهلي في هذه الجولة والتي تعادل فيها مع الفيحاء 1-1، على الحضور الجماهيري اليوم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، عندما يستضيف الفريق نظيره وفاق سطيف الجزائري ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية العربية.
ويدخل صاحب الأرض والجمهور المواجهة بأفضلية فوزه الأول في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب 8 مايو في مدينة سطيف الجزائرية، وانتهت بهدف سجله الدولي عبدالرحمن غريب، وهو ما سيدفع الأهلي نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي كونه سيدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل.
في المقابل يسعى وفاق سيطف الذي حلت بعثته في جدة أمس الأول إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل، وهو ما شددت عليه البعثة عقب وصولها.
وسيكتمل عقد المتأهلين إلى دور الثمانية في يومي 10 و11 ديسمبر الحالي، حينما يستضيف فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره المريخ السوداني على ملعب 5 جوليه بمدينة الجزائر، وكذلك عندما يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي نظيره الإسماعيلي المصري على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
الحضور الجماهيري في الجولة الـ11
- بلغ الحضور 45,193 مشجعا
- مواجهة الأهلي والفيحاء الأكبر حضورا بعدد 15,969 مشجعا
- مباراة الاتحاد والحزم في المرتبة الثانية بعدد 15,905 مشجعين
- بلغ عدد الحضور في لقاء النصر والوحدة 4,763 مشجعا
- حضور مباراة الفتح والتعاون وصل إلى 3,491 مشجعا
- مباراة الباطن والرائد حضرها 3,021 مشجعا
- حضور مواجهة القادسية والفيصلي بلغ 1,178 مشجعا
- لقاء الشباب والاتفاق الأقل حضورا بـ 866 مشجعا
أرقام من الجولة الـ 11
- بقي الهلال متصدرا رغم تأجيل مباراته أمام أحد
- أخفق النصر والأهلي في ملاحقة المتصدر، بخسارة الأول أمام الوحدة وتعادل الثاني مع الفيحاء
- شهدت الجولة (7 مباريات) وتسجيل 21 هدفا
- لم ينجح أي فريق في تحقيق الفوز على أرضه
- احتفظ الهلال بصدارة الأفضل هجوما برصيد 24 هدفا
- ستمر الاتحاد في دائرة الحرمان من الفوز بتعادله مع الحزم 2 - 2
- أحد ثاني أقل الفرق تحقيقا للانتصار بفوز واحد
- الشباب والحزم أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بواقع 5 تعادلات
- تقنية الفار أعادت مدافع الرائد محمد عطوة للملعب بعد طرده في مباراة الباطن للمرة الأولى في تاريخ الدوري
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