شكرا لقرائتكم دونجا ومدبولى يتمسكان بالإعارة فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك الثنائى محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب وسط الزمالك بالخروج على سبيل الإعارة فى ينايرحيث تلقى عرضاً من بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، بعدما ابتعد عن المشاركة كأساسى مع الفريق الأبيض ويمتلك دونجا أيضاً عرضا من نادى سموحة، إلا أنه حتى الآن لم يتوصل النادى السكندرى مع الزمالك لاتفاق نهائى حول الصفقة، ودخل بتروجت فى الصورة لحسم ضمه خلال الفترة الجارية.

مجلس إدارة الزمالك رفض رحيل دونجا فى بداية الموسم الحالى بداعى الحاجة الفنية إلى خدماته إلا أنه لا يشارك بشكل أساسى مع السويسرى كريستيان جروس، لذا يفضل الرحيل على سبيل الإعارة فى يناير.

أما مدبولى فبعض الوكلاء قد تحدثوا معه عن تسويقه فى السعودية خاصة فى نادى الشعلة الذى يقوده حاليا خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك أو الكوكب الذى يقوده حاليا أسامة نبيه فيما تلقى اللاعب عروضا من بعض الأندية المحلية ويدرس كافة العروض حاليا خاصة إنه لا يدخل قوائم المباريات مع جروس منذ توليه قيادة الفريق.