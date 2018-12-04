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تأجيل جلسة حساب جروس فى الزمالك

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جدة - عمرو شويل أجلت جلسة رئيس نادى الزمالك مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، بناءً على طلب أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادى انتظارا لعودته من سويسرا خلال الساعات المقبلة حيث يتواجد هناك لإنهاء ملف اللاعبين الأجانب المتقدمين بشكاوى ضد النادى الأبيض بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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كان رئيس نادى الزمالك طلب الاجتماع بجروس بعد توديع الفريق للبطولة العربية عقب الهزيمة التى تعرض لها الفريق أمام الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح حيث من المنتظر أن تشهد الجلسة الاستفسار من المدير حول خروج بعض اللاعبين من حساباته رغم إنهم من العناصر الأساسية بالقلعة البيضاء بجانب أسباب الهزيمة من الاتحاد السكندرى.

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