شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفتح المزاد على حسام حسن.. ويكثف مفاوضاته لضم بيكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو نادى سموحة المزاد على بيع حسام حسن، هداف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للأعلى سعراً، بعدما تلقى عروضا شفهية من أندية الأهلى وبيراميدز للحصول على خدمات اللاعب، فى الوقت الذى يبدو الزمالك أكثر جدية فى طلبه الخاص بضم هداف الفريق السكندرى.

فى نفس الوقت تعهدت إدارة سموحة لطارق يحيى المدير الفنى بالتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر لتعويض حسام حسن حال رحيله.

وفى شأن متصل يكثف مسئولو سموحة من مفاوضاتهم لضم الإثيوبى شيمس بيكلى صانع ألعاب بتروجت، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق السكندرى خلال الميريكاتو الشتوى المقبل.. وينتهى عقد بيكلى مع بتروجت بنهاية الموسم الحالى، وبالتالى يحق له التوقيع لأى ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة، وينافس سموحة على خدمات بيكلى عدد من الأندية العربية، وذلك بعد ظهوره بمستوى طيب مع النادى البترولى، سواء هذا الموسم أو فى السنوات الماضية.